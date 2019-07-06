В прошлом месяце в Приморье яблоки подорожали на 12 рублей за килограмм, подросло в цене и масло, сообщает DEITA.RU.

За июнь месяц значительно в цене выросло сливочное масло, цена которого увеличилась на 7 рублей. Такие данные приводятся в еженедельном отчете об уровне и индексах цен на продовольственные товары, которые подготавливает департамент лицензирования и торговли Приморского края.

Так, в начале июня стоимость одного килограмма сливочного масла составляла 707,25 рублей, через две недели его цена выросла почти на семь рублей и поднялась до 714,24 рублей. За это же время подорожало мясо замороженной курицы с 192,24 до 193,54 рублей.

На 1,36 рубля выросла цена на яблоки, которые продолжают дорожать с весны. В начале апреля их стоимость за один килограмм составляла 140,29 рублей, за два с половиной месяца они в цене прибавили на 12 рублей 4 копейки.

По остальным продуктам за июнь цены также выросли, но незначительно - менее, чем на 1 рубль. А некоторые товары даже стали дешевле: белокочанная капуста упала в цене на 2,45 рублей.

Иван Юрьев