Торговля в интернете изменила поведение потребителя, сообщает DEITA.RU мнение ФАС со ссылкой на «Ленту.ру».

Товар подается иначе, покупатель становится более разборчив и стремится к эстетичности. Так говорят эксперты и представители бизнеса, обсуждая тренды этого года, поведение потребителей и средний чек покупок.

Если вернуться к прошлому и вспомнить 2008 год, то мы увидим, что на душу населения приходилось 10 сетей, 14 магазинов, 63 категории товаров, 733 товарных позиции. Средний чек — до 556 рублей. Сегодня ситуация совсем иная.

Покупатель ищет наиболее быстрое, выгодное предложение и выбирает самое интересное из всего доступного ассортимента. Важна возможность найти вещь или получить помощь консультанта быстро, в любое время суток. Также покупатели стали активно интересоваться скидками и промоакциями, чего раньше не наблюдалось. Именно это эксперты назвали главным трендом сегодня. Также одним из современных трендов стало следить за своим здоровьем – потребитель ищет экологичный, полезный товар.

Анастасия Туркова