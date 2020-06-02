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Вот какие вопросы инспектора ГИБДД подведут водителя под штраф

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Нужно всегда следить за языком

При даже самой дружелюбной беседе с инспектором ГИБДД водителю нужно быть осторожным, напоминает ИА DEITA.RU.

Если инспектор спрашивает, торопитесь ли вы куда-то, не следует рассказывать о своих срочных делах – это может стать поводом для составления протокола о нарушении скоростного режима. Лучше сказать, что нет, ехали вы спокойно и с разрешенной скоростью, подсказывают в издании NaAvtoTrasse.

На вопрос, выпивали ли сегодня, всегда стоит давать отрицательный ответ, и не упоминать о вчерашнем приятном вечере. Если у сотрудника Госавтоинспекции есть сомнения, вопросом он не ограничится.

Рассказывать, что вы высокопоставленный сотрудник международной корпорации, плохая идея. Возможно, под вопросом о месте работы кроется шкурный интерес, и инспектор размышляет, есть ли смысл трясти ли с вас взятку.

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