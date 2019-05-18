Каким образом разрушить Россию изнутри и снаружи, американцы задаются не первые год и даже не первое десятилетие. На этот раз предложения по данному вопросу поступили от специалистов Американского разведывательно-аналитического центра Rand Corporation, сообщает DEITA.RU.

Согласно опубликованному докладу, есть всего лишь несколько главных правил, которым нужно придерживаться. Для уничтожения России изнутри необходимо устроить революцию, подорвать устои государства, поддерживать оппозиционные силы и средства массовой информации. Чтобы проблемы были на внешнем контуре, важно создавать конфликты с бывшими советскими республиками, втягивать Россию в гонку вооружений и, разумеется, как можно дольше поддерживать конфликт в Серии.

По мнению политолога Дмитрия Дробницкого, который проанализировал доклад, американские аналитики четко понимают, что втянуть Россию в гонку вооружения, мягко говоря, сложно. Также они осознают дороговизну всех предстоящих мероприятий.

В свою очередь, телеведущий и журналист Владимир Соловьев, уверяет что практически все перечисленные в докладе действия не принесут США желаемого результата.

Екатерина Брязгунова