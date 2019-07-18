Вице-премьер Максим Акимов, который отвечает при российском правительстве за развитие цифровых технологий, а также транспорта, показал, каким будет электронный паспорт граждан РФ, сообщает DEITA.RU.

Размер основного электронного документа не превысит размер банковской карты. На карточке-паспорте будет храниться вся основная информация о человеке, в том числе водительское удостоверение, СНИЛС и данные миграционного учета, то есть информация о регистрации по месту жительства.

Кроме того, документ будет содержать чип, голографическое изображение владельца паспорта и специальный буквенный код QR.

Напомним, паспорта нового образца планируется начать выдавать с 2023 года, а вот электронные трудовые книжки, введение которых, к слову, поддержал глава правительства Дмитрий Медведев, появятся уже с 1 января 2020 года. Именно в этот день работодатели начнут передавать данные о работниках в ПФР, а с 2021 года эта мера станет обязательной.

Екатерина Брязгунова