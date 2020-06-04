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Вот какой новый штраф грозит многим автовладельцам

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Вступила в силу новая поправка

Брошенные и разобранные машины будут стоить до 3 тысяч рублей своим хозяевам, сообщает ИА DEITA.RU.

Новая редакция КоАП РФ включила в себя ответственность за «оставление в нарушение установленных требований благоустройства территории разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств». Если во дворе или у обочины стоит неэксплуатируемая машина, частично при этом разобранная, ее владелец получит предупреждение или штраф от 1 до 3 тысяч рублей, пишет Motor Page.

Автомобиль будет признан разукомплектованным, если у него не будет хватать кузовных деталей, к примеру, двери, капота или даже пробки топливного бака.

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