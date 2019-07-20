Выходной день не принесет краю солнечную погоду, говорят синоптики про двадцатое июля, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на Примгидромет.

Столица окажется накрыта моросью и туманами. Днем ожидается около двадцати – двадцати двух градусов тепла, скорость ветра будет не больше шести – одиннадцати м/с.

Сам край снова поливают дожди, вдоль побережий расстелется туман. При этом воздух у воды останется в пределах девятнадцати – двадцати четырех градусов тепла, в то время как в остальной части края ожидается двадцать шесть – тридцать один градус тепла. Ветер – южный, до одиннадцати м/с.

Анастасия Туркова