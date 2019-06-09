Эксперты задались вопросом, сколько денег российские туристы тратят за рубежом, сообщает DEITA.RU. Результатами исследования делится Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO).

Как выяснилось, туристы из России в 2018 году потратили на зарубежные поездки на 11,2% больше средств, чем в предыдущем. Сумма составила 34,5 миллиардов долларов.

Иными словами, Россия оказалась на седьмом месте по уровню расходов своих граждан на путешествия за границу. У нас же зарегистрирована самая высокая скорость роста таких трат – среди стран первой десятки.

В целом самую крупную сумму в совокупности потратили на зарубежные поездки туристы из Китая – 277,3 миллиарда долларов. На втором месте – туристы из США: 144 миллиарда долларов. Третье место – Германия - около 94 миллиардов долларов. На четвертом месте оказалась Великобритания, жители которой выделили на поездки за рубеж 75 миллиардов долларов. Пятое место у французов: до 48 миллиардов долларов.

Шестое, восьмое, девятое и десятое места достались Австралии, Канаде, Южной Корее и Италии.

Анастасия Туркова