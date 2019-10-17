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Вот кем точно не стоит работать

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Желающим заработать и жизнь безбедно в России точно не стоит работать фасовщиком или укладчиком, сообщает DEITA.RU. На тридцать тысяч, которые таким специалистам предлагают работодатели во Владивостоке и других российских городах, особо не пошикуешь.

Как пояснили представители сервиса Superjob, которые провели исследование уровня заработной платы в семидесяти городах нашей необъятной Родины, самую высокую оплату труда фасовщики получают в Москве. В «нерезиновой» такие специалисты могут заработать сорок тысяч рублей. Их коллеги в культурной столице — тридцать три тысячи.

На Дальнем Востоке ситуация традиционно хуже. В бывшей столице Дальневосточного округа укладчик получает двадцать девять тысяч, а в Чите — двадцать пять.

Екатерина Брязгунова

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