Вот когда можно не платить сантехнику

Юрист рассказал, в каком случае вызванному через «управляйку» сантехнику можно не платить. Об этом сообщает DEITA.RU.

По словам гендиректора «Правокард» Станислава Каплана, жители многоквартирных домов не должны оплачивать услуги мастера по ремонту техники санитарного назначения, если речь идет о общедомовом имуществе и других элементах общего пользования. Не многие знают, но россияне ежемесячно платят за возможность воспользоваться этой услугой, когда рассчитываются по квитанциям на ЖКХ.

«Соответственно, если работы проводятся в отношении элементов, относящихся непосредственно к собственнику, то необходимо оплатить работу сантехника. Кроме того, по факту оказания услуг сантехник должен выдать соответствующие документы, и оплата должна производиться в кассе управляющей компании согласно утверждённому прейскуранту», - заявил специалист.

Отметим, что «бесплатный» сантехник должен быть сотрудником вашей домовой УК или ТСЖ, иначе ответственность по оплате «частного» специалиста ляжет на жильцов.

Екатерина Цой