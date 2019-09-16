Вот когда можно объезжать автобус через сплошную

Можно ли обогнать через сплошную автобус, который стоит и выпускает пассажиров, сообщает DEITA.RU со ссылкой на АвтоМир.

Если автобус стоит в положенном месте, он не считается за препятствие, потому что его водитель должен знать ПДД и соблюдать их. К тому же, почти на всех автобусных остановках установлены знаки 5.16. Это означает, что водитель не имеет права обгонять его через сплошную – оправдания у него нет. Это засчитается как пересечение сплошной, а наказание за такое нарушение всем известно.

Впрочем, вы можете и поспорить с инспектором ГИБДД. Вы в своем праве, если между автобусом и сплошной останется меньше трех метров расстояния. Автобусы не имеют права останавливаться таким образом. Водитель будет прав только в том случае, если рядом есть знак, и указанные на знаке требования были выполнены.

Но если вы просто нетерпеливы – вам придется раскошелиться на пять тысяч рублей и лишиться прав на срок до полугода.

Анастасия Туркова