Новости
Вот когда можно объезжать автобус через сплошную
16 Сентябрь 2019, 00:15
Ждем трагедии? Большегрузы проезжают по опасному мосту
15 Сентябрь 2019, 23:10
«Любой бред, лишь бы во вред» — идею Медведева оценили россияне
15 Сентябрь 2019, 22:05
Фото: въезд в столицу заблокирован
15 Сентябрь 2019, 21:01
Закрутили гайки: жёсткий запрет о снятии средств вступил в силу
15 Сентябрь 2019, 20:31
В Якутии пропал вертолёт с пассажирами
15 Сентябрь 2019, 19:45
Двигатель отказал у пассажирского самолета в воздухе
15 Сентябрь 2019, 19:15
Платить за услуги ЖКХ можно значительно меньше
15 Сентябрь 2019, 18:46
Вот когда можно объезжать автобус через сплошную
16 Сентябрь 2019, 00:15
Можно ли обогнать через сплошную автобус, который стоит и выпускает пассажиров, сообщает DEITA.RU со ссылкой на АвтоМир.
Если автобус стоит в положенном месте, он не считается за препятствие, потому что его водитель должен знать ПДД и соблюдать их. К тому же, почти на всех автобусных остановках установлены знаки 5.16. Это означает, что водитель не имеет права обгонять его через сплошную – оправдания у него нет. Это засчитается как пересечение сплошной, а наказание за такое нарушение всем известно.
Впрочем, вы можете и поспорить с инспектором ГИБДД. Вы в своем праве, если между автобусом и сплошной останется меньше трех метров расстояния. Автобусы не имеют права останавливаться таким образом. Водитель будет прав только в том случае, если рядом есть знак, и указанные на знаке требования были выполнены.
Но если вы просто нетерпеливы – вам придется раскошелиться на пять тысяч рублей и лишиться прав на срок до полугода.
Анастасия Туркова