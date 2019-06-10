Многие российские водители слышат от инспектора ДПС во время остановки просьбы выйти из автомобиля. Разумеется, многих это не устраивает, и они начинают спорить, хотя этого делать не нужно. О том, что отвечать в подобных случаях, DEITA.RU сообщил автоэксперт.

Первое и самое главное — нужно поинтересоваться, по какой причине сотрудник ДПС просит покинуть автомобиль. По словам водителя, который попал в такую ситуацию, гаишник ему ответил, что автовладелец сам на себя не поход на фотографии в водительском удостоверении.

В этом случае важно напомнить инспектору ГИБДД, в каких случаях водитель должен покинуть свою машину, а именно: при признаках алкогольного опьянения, при привлечении водителя в качестве понятого, а также для осмотра/досмотра автомобиля и сверки номеров и агрегатов.

Екатерина Брязгунова