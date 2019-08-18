Многие водители задаются вопросом, за какое время до окончания действия водительского удостоверения нужно менять права. DEITA.RU отвечает.

Согласно действующему законодательству, чтобы беспрепятственно продолжать ездить за рулем, новое водительское удостоверение должно быть готово ко дню окончания действия предыдущих прав.

Главный нюанс при замене старых прав на новые заключается в том, что в ГИБДД необходимо показать медицинскую справку. Если менять права без нее, то срок их действия закончится в тот же день, что и у старых.

В среднем медицинскую комиссию можно пройти за один день, если, конечно, потратить на это время с самого утра до вечера.

Екатерина Брязгунова