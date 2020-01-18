Вот когда требования пройти в машину ГИБДД незаконны

Не все водители знают, что они не обязаны находиться в патрульной машине во время оформления протокола, сообщает DEITA.RU.



Если инспектор ГИБДД замечает нарушение или просто подозревает водителя в его совершении, как правило, звучит предложение пройти в патрульную машину. Журнал «За рулем» узнал, всегда ли водитель обязан выходить из своего авто.

Страх быть наказанным за невыполнение требований сотруника полиции не беспочвенный, но иногда пустой. Согласно закону (Приказ МВД №664) водитель далеко не всегда обязан покидать авто и, тем более, сидеть в патрульной машине.

наличия у водителя признаков опьянения и (или) болезненного состояния;

для проведения личного досмотра, осмотра или досмотра транспортного средства и груза;

для проведения в присутствии водителя (владельца транспортного средства) сверки номеров агрегатов и узлов транспортного средства с записями в регистрационных документах;

когда требуется его участие в осуществлении процессуальных действий, а также оказании помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам полиции;

необходимости устранения технической неисправности транспортного средства или нарушений правил перевозки грузов;

когда его поведение создает угрозу личной безопасности сотрудника.

Только в этих случаях водитель обязан покинуть свое авто, а за отказ можно получить серьезное наказание. Все другие ситуации, например, проверка по базе или составление протокола, может обойтись и без вас.

Елена Миронова