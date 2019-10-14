Вот когда в Приморье рухнут все аварийные мосты

Последнее время в Приморском крае каждый месяц падают, как минимум, два моста. DEITA.RU задалось вопросом, сколько же времени понадобится, чтобы регион остался без мостовых конструкций.

По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, на начало 2019 года в Приморье находились 717 аварийных мостов. Это ни много ни мало, а 44,5 процента от общего числа мостовых конструкций, расположенных на территории региона. Всего ив Приморье 1611 мостов.

Чтобы не быть голословным приведем грустную статистику последних трех месяцев.

Так, 12 октября стало известно, что грузовик провалился под собственной тяжестью на мосту через реку Песчанку на границе между Владивостоком и Артемом. Отмечается, что после череды тайфунов данный мост был отремонтирован.

До этого сообщение о ЧП на мосту прошло 3 октября. Частичное обрушение произошло на 48-м километре автодороги Штыково — Ивановка.

Это происшествие было зафиксировано ровно через шесть дней после того, как 26 сентября мост через реку Лазаревку на региональной дороге Дальнереченск — Ракитное обрушился под тяжестью грузовика.

Мост через Лазаревку также не был первым среди падающих мостов. 8 сентября произошло обрушение моста во Владивостоке в районе улицы Щитовой.

29 августа прошла информация о том, что в Приморье сразу «закончились» как минимум два моста. Один смыло из-за высокой воды. Это случилось в селе Анисимовка. Местные жители жаловались, что не могут выбраться из населенного пункта. Второй рухнул в селе Перевозном Хасанского района.

Этот весьма грустный список можно продолжать очень и очень долго. К счастью для местных жителей и автомобилистов большинство таких обрушений происходит без жертв и серьезных травм. Однако не всегда. В октябре из-за большегруза рухнул мост недалеко от села Осиновка. Скатившись в речку, груженая фура расплющила легковой автомобиль, в котором находились молодая женщина и ее трёхлетняя дочь.

Таким образом можно провести элементарные подсчеты, по результатам которых можно сделать вывод, что за 67 лет Приморье остается без мостов. А если говорить про только аварийные конструкции, это произойдет еще быстрее — за 30 лет. К 2050 году Приморье может остаться без половины мостов.

Понятно, что мосты ремонтируются в регионе. На это выделяют значительные средства, однако федеральных денег на обновление мостовых конструкций Приморье скоро не увидит. Такое заявление сделал вице-премьер Максим Акимов. Это связано в первую очередь с тем, что Приморье — регион-аутсайдер, где к концу сентября удалось выполнить всего лишь 30 процентов от общего числа запланированных работ по ремонту дорог. А допфинансирование вы размере 12,6 миллиарда рублей получат только регионы-ударники. А как ремонтируют мосты на региональные средства, даже говорить не охота. Ведь именно региональные власти довели до того, что 44,5 процента мостов в регионе аварийные.

Ну и напоследок... Из шести рухнувших в Приморье мостов за последние полтора месяца — один недавно отремонтировали...

Екатерина Брязгунова