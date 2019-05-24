В России сформулировали перечень угроз, при которых Рунет отключат от мировой сети интернет, сообщает DEITA.RU. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, разработанному представителями Минкомсвязи, Рунет отключат от глобальной сети в следующих случаях:

наступление угрозы целостности: россияне не смогут пользоваться интернетом,

наступление угрозы устойчивости: оборудование будет выведено из строя, в том числе в виду техногенной катастрофы,

наступление угрозы безопасности: оборудование провайдера будет взломано, замечены попытки внешнего несанкционированного доступа.

Каждой из перечисленных угроз будет присвоен уровень опасности: низкий, средний или высокий. В случае ее наступления управление Рунетом перейдет в руки представителям Роскомнадзор.

Отмечается, что предложение еще не рассмотрено в российском правительстве.

Екатерина Брязгунова