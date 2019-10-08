Вот когда восстановят авиасообщение России с Грузией

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Самолет

В самое ближайшее время российские самолеты смогут полететь в Грузию, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал руководитель одного из комитетов Государственной Думы Леонид Калашников.

По словам Калашникова, на данный момент говорить о каких-то реальных сроках рано. Однако возобновление сообщения может произойти в самое ближайшее время.

Также Калашников отметил, что на данный момент отношения по-прежнему сложные. Благодаря межпарламентскому диалогу все-таки удается найти общий язык.

Напомним, авиасообщение с Грузией было решено прекратить по решению президента России Владимира Путина в июле текущего года после скандала, который разгорелся в Тбилиси.

Екатерина Брязгунова

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