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Вот когда восстановят авиасообщение России с Грузией
В самое ближайшее время российские самолеты смогут полететь в Грузию, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал руководитель одного из комитетов Государственной Думы Леонид Калашников.
По словам Калашникова, на данный момент говорить о каких-то реальных сроках рано. Однако возобновление сообщения может произойти в самое ближайшее время.
Также Калашников отметил, что на данный момент отношения по-прежнему сложные. Благодаря межпарламентскому диалогу все-таки удается найти общий язык.
Напомним, авиасообщение с Грузией было решено прекратить по решению президента России Владимира Путина в июле текущего года после скандала, который разгорелся в Тбилиси.
Екатерина Брязгунова