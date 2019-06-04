Деление отпуска должно происходить по обоюдному согласию между работником и работодателем, сообщает DEITA.RU. Иначе работодателя могут ждать крупные штрафы.

Лето традиционный период, когда большинство россиян уходят в отпуска. Некоторые из них берут не весь отпуск, а только часть. По закону это возможно, если минимальный срок отпуска составляет минимум 14 дней. Однако как отмечается на портале Роструда, деление отпуска должно произойти по обоюдному согласию.

Работодатель не может заставить работника поделить отпуск. Если такое произойдет, то ему может грозить штраф. За одного сотрудника он составит от 30 до 50 тысяч рублей. Повторное нарушение увеличит сумму штрафа от 50 до 70 тысяч рублей. Также штраф в размере 5 тысяч рублей могут выписать руководителю предприятия.

В связи с этим работодателю необходимо получать согласие от работника на деление отпуска. Конечно, о разделение отпуска могут попросить и сами работники, однако работодатель им может и отказать.

Иван Юрьев