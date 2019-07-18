Восемнадцатого июля столице снова быть и без света и без воды, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Примгидромет.

Ремонтные работы идут своих ходом, аварийные участки правятся, а жители Владивостока периодически лишаются привычных удобств в дневное время в связи с этим.

Вот и 18 июля временно, с 9:00 до 18:00, будет отключено водоснабжение у проживающих по адресам: 100 лет Владивостока, 7-9а, 26-28в. Ильичева, 2а, 3, 3а, 5. Печорская, 2-6.

Также в некоторых домах с 9:00 до 17:00 пройдут отключения от электроснабжения. Узнать, коснутся ли они вас, можно – если ваш адрес есть в списке, значит, вам стоит приготовиться к отсутствию света сегодня на протяжении двух – восьми часов.

Анастасия Туркова