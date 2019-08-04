Прошло восемь месяцев со старта пенсионной реформы, но многие граждане продолжают задаваться вопросом, кого же не коснулась эта адская машина, увеличившая возраст выхода на пенсию на целых пять лет. Кому выходить на пенсию в ранее установленный срок, напоминает DEITA.RU.

Пенсионная реформа не коснулась того, кто прежде имел право выйти на заслуженный отдых раньше 55 и 60 лет. Речь идет о водителях троллейбусов, геологах, пилотах гражданской авиации, работников тяжелой промышленности и других сфер.

Однако в ближайшее время, по мнению руководителя РАНХиГС Юрия Горлина, Россия отойдет от такой практики, потому что в Советском Союзе людей, которые раньше соотечественников выходили на пенсии привлекали в другие регионы, где был дефицит кадров. В современной России такой проблемы нет.

Кроме того, раньше других выйти на пенсию имеют право чернобыльцы, карлики, люди с ограниченными возможностями, а также многодетные женщины.

Особая льгота предложена педагогам и медработникам. Им для выхода на пенсию нужно отработать определенное количество лет.

Екатерина Брязгунова