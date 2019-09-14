Вот кого поджидают гаишники у дачных поселков

Кого поджидают гаишники на выездах из дачных поселков, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «Лада Калина».

Разумеется, инспекторы рассчитывают на «улов» в лице нетрезвых водителей, которых можно встретить в таких местах и в сезон немало. Кто с шашлыков, кто на расслаблялся на выходных, кого отправили за добавкой горячительных напитков – это идеальная добыча для стражей дорог, которым нужно выполнить план.

Попавшегося водителя ожидает штраф в тридцать тысяч или прощание с правами, а патрульных – благодарность от начальства и премии.

Кроме подвыпивших, ловят еще тех, кто пренебрег ремнем безопасности. Если водитель вез детей без автокресла или тоже не пристёгнутыми – кругленькую сумму придется выложить и за каждого ребенка.

Незавидная участь ждет и тех, кто решил съездить до ближайшего магазина и не стал брать документы в пятиминутную дорогу. Управлять ТС без прав нельзя, поэтому возвращаться обратно придется уже пешеходом.

И еще одна категория автолюбителей, которой весьма обрадуется инспектор – это те, кто решил поучить вождению детей. Как правило, платить тридцать тысяч штрафа им весьма неудобно, поэтому взятки у засады гаишников также в карманах имеются.

Анастасия Туркова