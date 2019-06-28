В социальных сетях россияне назвали кандидатур в президенты России после 2024 года, сообщает DEITA.RU.

Такую активность граждане проявили после того, как российский лидер Владимир Путин высказался о своем преемнике. Отвечая на вопрос журналиста FT, глава государства сказал, что в России президента выбирает народ путем тайного голосования. Однако он также упомянул, что президент может оказывать поддержку тому или иному кандидату, и если он популярен среди народа, то это хорошо.

Позиция Владимира Путина порадовала россиян. Люди подхватили мысль народного избранника и рассказали о том, кого бы хотели видеть президентом. Во «Вконтакте» и Twitter они указали, что главу МИД РФ Сергея Лаврова, министра обороны РФ Сергея Шойгу, председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, главу Чечни Рамзана Кадырова и премьер-министра Дмитрия Медведева, который, к слову, уже занимал должность президента России в 2008–2012 годах.

Екатерина Брязгунова