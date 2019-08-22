Московские власти планируют увеличить минимальный размер дохода неработающих пенсионеров, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

По словам главы города Сергея Собянина, возможность повышения может быть рассмотрена уже на следующей неделе.

Мэр также добавил, что увеличение размеров пенсии прямо зависит от успешного развития столицы в целом. Если она будет, то и пенсии начнут расти следом.

Собянин также отметил, что несмотря на все разговоры об ухудшении социально-экономической ситуации, в реальности обстановка внушает доверие.

По его словам, доходы растут, растёт и подоходный налог вместе с заработными платами и поступлениями налога на прибыль.

Дмитрий Шевченко