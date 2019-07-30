Часть краевой столицы останется без света, часть – без воды. Но из-за прорыва на теплотрассе воды не будет два дня, до полудня тридцать первого июля, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на данные МУПВ «ВПЭС».

На время восстановления теплотрассы без воды останутся проживающие по адресам: проспект 100-летия Владивостока 104, 106, 106А, 108, 110, 112, 116, 129, 131, 139, 143, 151.

Что касается отключений от электроснабжения – они могут продлиться два – восемь часов с 9:00 до 17:00. Проверить, коснутся ли они вас, можно по таблице ниже.

Анастасия Туркова



