Вот кому достанутся миллиарды Сбербанка

Стало известно, куда пойдут деньги крупнейшей российской компании, сообщает DEITA.RU,

Уже в этом году руководство Сбербанка планирует пополнить государственный бюджет России на сумму, превышающую 502 миллиарда рублей.

Как отметил генеральный директор компании Герман Греф, уплата такой внушительной суммы стала возможной благодаря огромному объёму дивидендов, а также налоговых отчислений, которые компания должна государству.

Такая руководитель Сбербанка на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил, что компания является крупнейшим налогоплательщиком страны сразу после углеводородных добывающих гигантов.

Напомним, что основная доля в капитале Сбербанка принадлежит Центральному банку России. Прибыль крупнейшей российской организации неуклонно растёт год от года.

К примеру, десять лет назад Сбербанк выплатил гораздо меньшую по сравнению с сегодняшним днём сумму в качестве налогов и дивидендов - почти 60 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось о том, что банк постепенно теряет лидерство в области открытия вкладов населения. Как говорят эксперты, в первую очередь это связанно с тем, что другие банки предлагают более выгодные условия для размещения денежных средств на их счетах.

Дмитрий Шевченко