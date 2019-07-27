В выходные, 27 и 28 июля по нескольким адресам отключения водоснабжения всё-таки будут, сообщает DEITA.RU. Об этом предупреждают ответственные компании.

Либо ремонт ведется, либо напротив, приостановлен, и доступа для проведения ремонтных работ нет. Сегодня и завтра отключения происходят по второй причине.

Так, 27 июля до 12:00 не будет воды по адресу проспект Красного Знамени, 133/4.

28 июля до 12:00 будет отключено водоснабжение по таким адресам: проспект 100-летия Владивостока 115, улица Кирова 8, 10, 10А, 12.

Перебоев и отключений в электроснабжении не ожидается, передает МУПВ «ВПЭС».

Анастасия Туркова