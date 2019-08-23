Новые правила ограничивают граждан в управлении транспортом, сообщает DEITA.RU.

В существующей редакции закона о безопасности транспортных средств указаны противопоказания, при наличии которых человек не имеет права садиться за руль.

Несмотря на это, многие водители не знают или просто пренебрегают буквой закона и лишь на свой страх и риск продолжают пользоваться личным авто.

Все ограничения делятся на три группы: первые относятся к заболеваниям, вторые к каким-либо приспособлениям, без которых нельзя ездить и третьи это ограничения на отдельные категории, например, кому-то не разрешено водить троллейбус.

По причине того, что права выдаются сроком на 10 лет и медкомиссии в этот промежуток не предусмотрено, многие люди начинают чем-либо болеть, но инспектор далеко не всегда может установить наличие заболеваний у водителя, только если они проявляются внешне.

Однако, не следует забывать, что если инспектор всё же поймёт, что вы нарушили закон и относитесь хотя бы к одной из групп, которым запрещено вождение, то штрафа вам не избежать.

Санкции достаточно суровые: от пяти до пятнадцати тысяч рублей. Так что будьте аккуратны, следите за своим здоровьем и не подвергайте опасности других участников движения.

Дмитрий Шевченко