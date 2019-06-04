Эксперты узнали, у кого оказалось больше пенсионных накоплений, сообщает DEITA.RU.



Аналитики одного из негосударственных пенсионных фондов провели масштабное исследование пенсионных счетов россиян. Оказалось, что больше всего пенсионных накоплений у тех, кто родился на выходных.

По данным представителя НПФ «Сапфир», люди, день рождения которых пришелся на субботу, оказались более успешными - больше прочих накопили на пенсию. От них лишь немного отстают те, кто родился в воскресенье.

А вот наименее удачливые россияне, которые родились во вторник. Их пенсионные накопления меньше, чем у других.

В НПФ не смогли объяснить причины таких закономерностей. Там отметили, что это за гранью их аналитики.

Ранее сообщалось о том, что депутаты Государственной Думы в июне рассмотрят законопроект по изменению механизма налогообложения деятельности негосударственных пенсионных фондов.

Елена Миронова