Вот кому положены демографические выплаты в Приморье

Приморские семьи, в которых появился первенец или второй ребенок, могут рассчитывать на демографические выплаты, сообщает DEITA.RU.

С начала 2019 года в Приморье действует краевой закон, касающийся единовременных выплат всем семьям, в которых появился на свет первенец. Речь идёт о сумме, составляющей 2 прожиточных минимума на ребёнка. В этом году это 27,4 тысячи рублей. Подав минимальный пакет документов (паспорт, свидетельство о рождении и заявление на выплату), родители могут рассчитывать на гарантированное получение денежных средств. Мамы, возраст которых от 18 до 25 лет, могут получить даже большую сумму, за счет краевой доплаты, итого это 50 тысяч рублей.

При рождении второго ребенка в Приморье выплачивается региональный материнский капитал, он составляет 30 % от федерального. В 2019 году эта сумма составляет 136 тысяч рублей. Родители могут направить эти выплаты на улучшение условий жизни, образование или социальную адаптацию своих детей. Важно, что выплаты осуществляются без учёта доходов семьи.

Евгений Черемухин



