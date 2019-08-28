Пожилые жители этого города станут получать больше денег, сообщает DEITA.RU.
Мэрия Москвы объявила о том, что согласно распоряжению главы города Сергея Собянина, с 1 сентября текущего года неработающим москвичам повысят размер минимальной пенсии.
Сумма ежемесячной социальной выплаты увеличится на 2
тысячи рублей с 17,5 тысяч до 19,5 тысяч рублей. В правительстве Москвы
подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 миллионов жителей города.
По словам Собянина, увеличить пенсии позволят доходы в бюджет города, которые растут благодаря подоходному налогу.
Ранее сообщалось о том, что в сентябре правительство представит новую систему начисления пенсий.
Дмитрий Шевченко