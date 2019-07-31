С 1 августа 2019 года российским пенсионерам повысят пенсию. Однако повышение коснется не всех. Кому добавят немного денег, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала зампредседателя Комитете Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова, прибавку к пенсии получат только те пенсионеры, которые трудятся на данный момент. Однако, и тут есть нюанс. Главное условие — чтобы работодатель делал все обязательные отчисления в фонды, в первую очередь в Пенсионный фонд.

Чтобы получить перерасчет не нужно подавать специальное заявление в Пенсионный фонд. Специалисты самостоятельно рассчитают размер увеличения пенсии, исходя из количества начисленных баллов. При этом в расчет будет взято не более трех баллов.

По имеющейся информации, прибавку смогут получить более 10 миллионов пенсионеров.

Екатерина Брязгунова