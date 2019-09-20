Вот кому повысят пенсию в октябре

В октябре российских военнослужащих ждет «денежный» подарок от государства – повышение пенсии на шесть и три десятых процента, сообщает DEITA.RU.

Согласно соответствующему постановлению, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, повышение выплат для военных на пенсии ожидается с первого октября текущего года. Законодатель отмечает, что речь идет не о фиксированной прибавке к уже существующей пенсии, а о процентном увеличении пенсионных выплат, которые были или будут установлены индивидуально для каждого военного в отставке в зависимости ранее занимаемой должности, звания и годовой выслуги.

Эксперты уже подсчитали, что после индексации выплаты на шесть целых и три десятых процента средняя «военная» пенсия по стране будет равна примерно двадцати шести тысячам рублей.

Нововведение коснется более двух с половиной миллионов граждан, среди которых: россияне, отдавшие долг Родине как по контракту, так и по призыву, росгвардейцы, пенсионеры МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС, таможенники и т.д.

Екатерина Цой