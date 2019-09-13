Новости
Школьников запретили выгонять с уроков
13 Сентябрь 2019, 08:31
Риелторы сказали, сколько стоит жить в "сталинке"
13 Сентябрь 2019, 08:01
Вот кому предстоит остаться без электричества
13 Сентябрь 2019, 07:29
Вот почему спидометр показывает неправильную скорость
13 Сентябрь 2019, 07:01
Жителям края сказали, к какой погоде готовиться
13 Сентябрь 2019, 06:15
"Водитель-ниндзя": как незамеченным проезжать ГИБДД
13 Сентябрь 2019, 05:31
Чиновникам запретят презентовать фэйковые видео в Госдуме
13 Сентябрь 2019, 04:45
Эксперт: четырехдневка зарплаты и производительность труда не убавит
13 Сентябрь 2019, 04:01
Вот кому предстоит остаться без электричества
13 Сентябрь 2019, 07:29
В пятницу владивостокцам не станут отключать воду, но электроснабжение приостановят, сообщает DEITA.RU со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Не во всех домах – только в тех, которые представлены в таблице. Тринадцатого сентября на протяжении рабочего дня – до 17:00 – в связи с ремонтными работами в электросетях будет произведено отключение электроэнергии, и жильцы могут остаться без электричества на промежуток от двух до восьми часов.
После этого подачу электричества возобновят.
Анастасия Туркова
Читайте также:
Бытовые расходы россиян заметно выросли
Нефтяникам дали денег на компенсацию цен на бензин
Россиянам отдадут контроль за пенсиями
Популярное
‡агрузка...
Загрузка...