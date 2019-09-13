Вот кому предстоит остаться без электричества

В пятницу владивостокцам не станут отключать воду, но электроснабжение приостановят, сообщает DEITA.RU со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

Не во всех домах – только в тех, которые представлены в таблице. Тринадцатого сентября на протяжении рабочего дня – до 17:00 – в связи с ремонтными работами в электросетях будет произведено отключение электроэнергии, и жильцы могут остаться без электричества на промежуток от двух до восьми часов.

После этого подачу электричества возобновят.

Анастасия Туркова



