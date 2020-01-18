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Вот кому разрешили не платить транспортный налог
Депутаты Госдумы в конце 2019 года отказались отменять налог
на авто, сообщает DEITA.RU.
Россиянам не разрешили не платить транспортный налог в 2020 году – Госдума большинством голосов высказалась против такого законопроекта «Справедливой России». Однако некоторые поблажки для ряда водителей в новом году все же ввели.
Как пишет РБК, больше всего повезло москвичам. По личной инициативе Сергея Собянина до 2024 года всех владельцев электрокаров освободили от уплаты транспортного налога. Это позволит лучше мотивировать людей на покупку экологичного транспорта. Распространится ли такая практика на всю страну, пока неизвестно – депутаты обсудят этот вопрос.
Второе изменение – разрешение не платить транспортный налог за автомобили, которые находятся в угоне. Налог не придет, даже если следствие давно прекращено. Раньше владельцу нужно было ежегодно тратить кучу времени и сил, чтобы отменить налог.
Елена Миронова