Вот кому Шойгу разрешит не служить

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Шойгу рассказал об особенных призывниках этого года. Уже с сегодняшнего дня официально стартовала осенняя призывная кампания, сообщает DEITA.RU.

Осенний призыв продлится до 31 декабря. Ряды российской армии должны пополнить около 132 тыс. человек, что на 3 тысячи человек меньше, чем весной.

Работников сферы обучения призыв не коснется - их по-прежнему призывают только с 1 мая по 15 июля. Сельчан и парней, занятых на уборке урожая, будут призывать, с 15 октября по 31 декабря.

Как напоминает в своем Instagram глава военного ведомства, с 1 сентября граждане, имеющие право на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу, могут от них отказаться, написав соответствующее заявление.

Призывные комиссии в этом году особенно внимательно будут тестировать призывников из районов, оказавшихся  летом в стихийных бедствий. С каждым обещают работать индивидуально.

Это связано с тем, что во многих пострадавших семьях парни призывного возраста - единственные трудоспособные члены семьи. Шойгу обещает учесть все жизненные обстоятельства, и по факту - возможны варианты. Какие именно, министр не уточняет. 

Получить отсрочку по действующему законодательству можно, если призывник постоянно ухаживает за отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем.

В этом году Сибирь и Дальний Восток серьезно пострадали от большой воды. Затоплен город Тулун и множество других населенных пунктов в Красноярском крае. В Хабаровском крае вода уже нанесла ущерб на 2 миллиарда рублей.

 Традиционно подтоплен Комсомольск на Амуре. Это уже вызвало гнев полпреда Юрия Трутнева, который заявил, что работа по программе защиты Комсомольска-на-Амуре от наводнений за 10 млрд руб. не сделана.

Также врачи проведут полное психологическое тестирование  призывников с пострадавших регионов с особой тщательностью.

Призывникам Сергей Шойгу гарантирует «обеспечение на сборных пунктах всеми видами довольствия». Вести до места служба новых солдат обещают с максимально возможным комфортом.

Василий Кучин

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