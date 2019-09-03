С третьего сентября на несколько дней отключат воду жителям краевой столицы, сообщает DEITA.RU. Об этом предупреждает МУПВ «ВПЭС».

С 3 сентября по 13 останутся без горячей воды из-за капитального ремонта теплотрассы проживающие по адресу Руднева ул. 1А, 1Б, Сабанеева ул. 13, 14В, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, Адмирала Горшкова ул. 26, 26А, 40, Адмирала Смирнова ул. 14, 16, 18, Анны Щетининой ул. 3, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39.

К вечеру 13 сентября, в 17:00 подача горячей воды возобновится.

Анастасия Туркова