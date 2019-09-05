Когда в крае пройдет дождь пятого сентября, сообщает DEITA.RU. В Примгидромете рассказали подробности о погоде на четверг.

С дождя начнется утро в краевой столице: он пройдет с восьми утра до полудня. Утром даже возможна гроза. Усилится ветер: его скорость достигнет четырнадцати м/с, направление – южный и юго-западный. Ожидается до двадцати одного градуса тепла днем.

Такие же несильные дожди прольются над другими городами края, и также могут принести с собой грозу. Будет туманно. Ветер – южный, более слабый: не более одиннадцати м/с. До двадцати девяти градусов тепла. У морского побережья не так жарко: до двадцати трех градусов.

Анастасия Туркова