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Вот кто должен уступать при движении авто во дворе
Многие водители думают, что на придомовой территории
стандартные ПДД не действуют, сообщает DEITA.RU.
Разъехаться во дворе большого города – сложная задачка. Из-за узеньких дорожек и припаркованных машин это сделать затруднительно. Также сильно мешают водители, которые уверены, что ПДД не распространяется на территории жилых домов, отмеченные знаками «придомовая территория».
Как пишет журнал «За рулем», на самом деле, этот знак не отменяет другие правила, а лишь запрещает сквозной проезд, ограничивает скорость до 20 км/ч и дает приоритет пешеходам.
Так, что пропускать друг друга на узкой дороге надо согласно ПДД. Так, уступить должен тот, на чьей стороне препятствие. А если дорога идет в горку, то назад сдает тот, кто двигался вниз.
Елена Миронова