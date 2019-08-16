Минстрой и Минэнерго смогут обязывать коммунальщиков устранять нарушения, сообщает DEITA.RU.



Сейчас наказывать коммунальщиков за срыв отопительного сезона по причине неготовности труб и прочие недоработки подразделений ЖКХ в городах и поселках городского типа может «орган, уполномоченный на реализацию госполитики в сфере теплоснабжения».

Такая формулировка прописана в соответствующем законе. Но конкретики в этом нет никакой, из-за чего возникает путаница и волокита, когда доходит до необходимости поиска и наказания виновных.

По другому положению о деятельности министерств черным по белому сказано - именно они являются вышеупомянутыми органами. Формулировки в обоих положениях правительство приведет к соответствию.

Также Минстрой будет утверждать правила подготовки к отопительному сезону и нормативы запасов топлива на котельных и ТЭЦ.

К слову, за срыв отопительного сезона в России предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

Обычно она идет по цепной реакции - от самих коммунальщиков и до региональных властей в зависимости от масштабов ЧП. Правительство утвердило уголовную ответственность в 2008 году.

В то же время, до сих пор некоторые руководители регионов искусственно подводят до критической черты, надеясь на федеральные субсидии. А здоровый и рабочий ТЭК потребует уплаты налогов.

Напомним, в 2018 году под угрозой замерзания казалось Приморье. Тогда у «Примтеплоэнерго» накопились миллиардные долги перед поставщиками электроэнергии. ДЭК и «Примтеплоэнерго» вступил в открытый конфликт, но ситуацию удалось взять под контроль.

Такая ситуация случается практически каждый год - в 2017 году «Примтеплоэнерго» задолжало ДЭКу 500 миллионов, были отключены несколько ключевых объектов предприятия.

Василий Кучин