Россияне ежегодно платят транспортный налог. Согласно требованиям российского законодательства, платить придется не только автомобилистам, но и владельцам мотоциклов, лодок, снегоходов и других видов транспорта.

Однако делают это далеко не все категории граждан. DEITA.RU разбиралось, кому не нужно платить налог на любимый транспорт.

В первую очередь нужно отметить, что в разных субъектах Федерации под льготную категорию подпадают различные категории граждан. Чаще всего в него входят следующие лица: пенсионеры, ветераны и люди с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, от налога освобождают героев России и Советского Союза; граждан, которые пострадали от воздействия радиации в Чернобыле или пережили ядерное оружие.

Стоит отметить, что налоговое преимущество бывает различных видов: полное или частичное.

Екатерина Брязгунова