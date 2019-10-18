Вот кто не сможет пройти техосмотр

Каждый год российские автомобилисты должны проходить техосмотр. Процедура, нужно сказать, даже для относительно новых машин может быть не очень приятная. Какие автомобили точно не пройдут техосмотр, а значит — не смогут оформить обязательный полис ОСАГО, сообщает DEITA.RU.

В 2019 году начали действовать новые правила, предъявляемые к техосмотру. ИА DEITA.RU со ссылкой на канал «Лада Калина» напоминает, что введено новенького.

Собираясь на техосмотр, нужно проверить усилитель руля. Он обязательно должен быть исправен. Если в машине нет аптечки с неистёкшим сроком годности, ею нужно срочно обзавестись. Автоэксперты советуют также при прохождении техосмотра зимой иметь полный комплекс шипованной резины. Если шипованных покрышек будет всего лишь две можно остаться без техосмотра.

Кроме того, все осветительные приборы должны быть чистыми, даже без намеков на тонировку. В случае, если на автомобиле есть внекомплектное оборудование, оно обязательно должно быть зарегистрировано.

Помните, что никакие жидкости не должны подтекать. Любые даже незначительные подтеки — приговор для автомобиля.

Екатерина Брязгунова