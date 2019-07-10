В краевой столице в среду, десятого июля, пройдут ремонтные работы. Из-за этого часть жильцов будет временно отключена от электроснабжения, сообщает DEITA.RU со ссылкой на МУПВ "ВПЭС".

С 9:00 до 17:00 будут проводиться ремонтные работы, в ходе которых жильцам некоторых домов отключат электричество на два - восемь часов. К вечеру электроснабжение должно быть восстановлено.

Чтобы проверить, коснутся ли вас отключения, просмотрите список ниже.

Анастасия Туркова



