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Вот кто останется без воды и света
12 Сентябрь 2019, 07:29
Воду – отключат, свет – отключат. Двенадцатого сентября владивостокцам снова придется мириться с неудобствами на протяжении рабочего дня, сообщает DEITA.RU. Планы по ремонтным работам анонсируют Примводоканал и МУПВ «ВПЭС».
С девяти утра и до шести часов вечера по улицам Адмирала Фокина, 14, 16, 16а, 19, 23, 23а, Океанский проспект, 5, 7, 9, Почтовый переулок, Светланская, 21, 23, 23а, 29-47, Уборевича, 3-7, 4-8 будет отключена вода.
Тем, чьи адреса прописаны в таблице ниже, отключат электричество. Но и вернут его раньше: в пять часов вечера.
Анастасия Туркова
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