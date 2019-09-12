Вот кто останется без воды и света

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Воду – отключат, свет – отключат. Двенадцатого сентября владивостокцам снова придется мириться с неудобствами на протяжении рабочего дня, сообщает DEITA.RU. Планы по ремонтным работам анонсируют Примводоканал и МУПВ «ВПЭС».

С девяти утра и до шести часов вечера по улицам Адмирала Фокина, 14, 16, 16а, 19, 23, 23а, Океанский проспект, 5, 7, 9, Почтовый переулок, Светланская, 21, 23, 23а, 29-47, Уборевича, 3-7, 4-8 будет отключена вода.

Тем, чьи адреса прописаны в таблице ниже, отключат электричество. Но и вернут его раньше: в пять часов вечера.

Анастасия Туркова

свет

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