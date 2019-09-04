Новая идея родилась накануне ВЭФ, сообщает DEITA.RU.



В проекте национальной программы развития ДВ, которую обсудят на ВЭФ в ближайшее время, содержится интересное предложение. О нем стало известно журналистам «Ведомостей».

Как пишет издание, предлагается давать льготы бизнесу: на налог на прибыль, на НДПИ, а также земельные и имущественные налоги. Однако такую щедрость увидят не все – только те компании, которые построят инфраструктуру общего пользования на Дальнем Востоке. Например, дороги или мосты.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитический обзор InfraOne «Инвестиции в инфраструктуру. Дальний Восток», регион до сих пор находится в аутсайдерах в плане экономики. Не спасло ситуацию даже вхождение в состав двух новых регионов – это только добавило нагрузку и увеличило потребности в инвестициях.

Елена Миронова