Вот кто уйдёт на пенсию раньше остальных

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Многие граждане смогут уйти на заслуженных отдых раньше, сообщает DEITA.RU.

Многодетные отцы могут получить возможность выходить на пенсию досрочно. С соответствующим предложением выступили депутаты Госдумы. Как отметили законотворцы, данная мера должна уравнять мужчин и женщин, имеющих много детей (от трёх и более) в праве на уход на заслуженных отдых раньше большинства других граждан.

Сейчас многодетным отцам уже дают такое право, однако оно может быть активировано только в случае если они воспитывают ребёнка-инвалида. Депутаты же хотят убрать данное условие и выпускать таких мужчин на пенсию раньше просто по факту воспитания нескольких детей.

Депутаты отметили, что если предложенная ими мера будет принята, то она станет дополнительным стимулом улучшения демографической ситуации в России благодаря появлению дополнительных социальных гарантий у большого числа людей.

Дмитрий Шевченко

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