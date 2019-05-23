Aviasales подсчитали, куда дешевле всего слетать этим летом, сообщает DEITA.RU.

Подешевели по сравнению с прошлым годом полеты в Вену, Амстердам и Будапешт. Если по России – то Омск, Владикавказ и Геленджикм.

Если рассмотреть конкретно, авиабилет в Вену за год стал дешевле на 26%, и обойдется теперь в 14 тысяч рублей. На 20% уменьшилась стоимость перелета до Амстердама – 17 тысяч рублей за билет. В Будапешт можно попасть за 15 тысяч рублей. На 15% дешевле билеты в Рим – 17 тысяч рублей, Ниццу – 19 тысяч и Минск – 10 тысяч рублей.

Также за 17 тысяч рублей у вас есть шанс побывать в Праге и Милане, хотя в прошлом году цена была на 12% выше.

За 16 – 19 тысяч рублей можно слетать на Батуми, в Париж, Тель-Авив, Стамбул и Денпасар.

Путешествие в Омск будет стоить вам до 16,5 тысяч рублей – за перелет, а во Владикавказ – до 8,8 тысяч.

Анастасия Туркова