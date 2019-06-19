Семья из Владивостока выиграла квартиру стоимостью в два миллиона рублей в старейшей российской телелотерее, сообщает DEITA.RU. Так как жилье у семьи уже было, выигрыш забрали деньгами.

По заверениям победителей, теперь у них есть все, о чем мечтали, а именно: семья приобрела внедорожник и съездила в заграничную поездку, о которой так долго мечтала.

В интервью представитель «Русского лото» отец семейства рассказал, что несколько лет назад познакомился с девушкой, когда понял, что влюбился, сделал предложение. Вскоре появился долгожданный сын. Всей семье они любят проводить время на природе, ведут активный образ жизни, именно поэтому важным приобретением стал внедорожник.

В ноябре 2018 года DEITA.RU писало о том, что мужчина выиграл в эту же лотерею 700 тысяч рублей. Свой приз он вложил в приобретение дома.

Екатерина Брязгунова