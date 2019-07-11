Зампредседателя правления ПФР Алексея Иванова задержали, подозревая в злоупотреблении бюджетными средствами и превышении полномочий, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Интерфакс».

Десятого июля чиновник был задержан, а ранее, восьмого июля, в рамках его дела проводились обыски по нескольким адресам. Обыскали в том числе "Техносерв" и "Редсис". Есть подозрение, что Иванов распоряжался бюджетными средствами, выходя за рамки своих полномочий.

Также сообщается, что до вступления на должность зампредседателя ПФР чиновник занимался внедрением IT-технологий и электронных сервисов – на эту программу выделялся один миллиард рублей.

Уголовное дело в адрес Иванова возбуждено, также идет прочь про дачу взятки. Считается, что деньги чиновнику пытался вручить сотрудник IT-интегратора "Техносерв", которого задержали тоже.

Анастасия Туркова