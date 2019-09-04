Самые популярные места для экскурсий в России назвал эксперт, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Один из руководителей Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский отметил усиление туристического потока в некоторых городах России и на некоторых курортах. Но лидерские места остаются за Краснодарским краем и Москвой, по его словам.

Самый сильный поток туристов идет на Черное море, второе место достается Крыму, а на третьем оказываются Минеральные воды. Точные цифры Уманский не называет, поскольку летний сезон все еще длится, и итоги подводить пока рано. К тому же, говорит гендиректор «Алеана», со статистикой не всегда ясно, откуда и какие берутся показатели.

Но о приросте туристов, по мнению Уманского, говорить однозначно можно.

Что касается деловых поездок – здесь лидируют Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Анастасия Туркова