Снижать НДС на десять процентов на плодово-ягодные решил Медведев, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ридус».

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев написал в своем аккаунте, что НДС на фрукты и ягоды нужно снизить, чтобы помочь в развитии российским садоводам и сделать цены более низкими ради покупателей.

Вопрос обсуждался в Госдуме, и вскоре законопроект будет представлен на рассмотрение в готовом виде.

Напомним, что в настоящее время НДС на плодово-ягодные в России держится на планке в двадцать процентов.

Анастасия Туркова